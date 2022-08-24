Başkan Uzundemir'e spora katkı teşekkürü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Uzundemir'e spora katkı teşekkürü

24.08.2022 16:16
Başkan Uzundemir'e spora katkı teşekkürü

Ortaca Belediyespor'un altyapısını oluşturacak minik sporcuların 15 Mayıs'ta başlayan eğitimleri devam ediyor.

Ortaca Belediye spor'un altyapısını oluşturacak minik sporcuların 15 Mayıs'ta başlayan eğitimleri devam ediyor. Minik sporcuları tesislerde ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Uzundemir, genç neslin spor ve diğer aktivitelere yönlendirilmesinin kötü alışkanlıklardan uzat tutulması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ortaca Belediyespor Kulübü tarafından açılan yaz futbol okulunda eğitim gören 225 minik sporcunun ailesi adına Kulüp Başkanı Erem Kaya Belediye Başkanı Ali Uzundemir'i ziyaret ederek Ortaca Belediyespor Kulübü'nün formasını hediye etti. Kulüp Başkanı Kaya, Ortaca Belediyesi sayesinde 224 minik sporcunun yaz aylarında zamanını spor ile değerlendirdiğini belirterek, Başkan Uzundemir'e teşekkür etti.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmaması, hem sportif alanda, hem de eğitim alanında başarılı bir şekilde ilerlemeleri bizim için çok önemli. Yerel yönetimlerin bir görevi de genç nesilleri geleceğe hazırlamaktır. Biz Ortaca Belediyesi olarak gençlerimizin geleceğimiz olduğunu düşünerek küçük yaşlarda hem vatan sevgisini, hem sağlıklı bir nesil olarak yetişmelerini, hem de iyi bir sporcu olmaları yönünde çalışmalar yürütüyoruz" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
SPOR Jorge Jesus: Gruplara kalmayı istiyoruz SPOR Jorge Jesus: Gruplara kalmayı istiyoruz Düşman istihbaratlarını yanıltmak için 100 yıl önce oynanan maçın temsili oynandı Düşman istihbaratlarını yanıltmak için 100 yıl önce oynanan maçın temsili oynandı Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Ortaca Belediyesi, Futbol, Ortaca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Uzundemir'e spora katkı teşekkürü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:55 Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:13 Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 22:39:23. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Uzundemir'e spora katkı teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement