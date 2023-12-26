 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ortaca Ortaokulu Halı Sahası Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaca Ortaokulu Halı Sahası Hizmete Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ortaca Belediye Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile yapımı tamamlanan Ortaca Ortaokulu Halı Sahası hizmete açıldı. Açılış törenine Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, AK Parti İlçe Başkanı Burak Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Kaplan ve öğrenciler katıldı. Açılış sonrası kaymakam ve belediye başkanı öğrencilerle futbol oynadı.

Ortaca Ortaokulu Halı Sahası Hizmete Açıldı
26.12.2023 - 14:20,  Güncelleme: 14:21
Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ortaca Belediye Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile yapımı tamamlanan Ortaca Ortaokulu Halı Sahası hizmete açıldı.

Ortaca'da birçok okulda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ortaca Belediye Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile halı sahalar yapılıyor. Ortaca Ortaokulu Halı Sahası'nın yapımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan halı saha için açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, AK Parti İlçe Başkanı Burak Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Kaplan ve öğrenciler katıldı.

Açılış sonrası Ortaca kaymakamı Kenan Aktaş ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir öğrenciler ile sohbet ederek futbol oynadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Belediye Başkanlığı, Gençlik, Ortaca, Spor, Etkinlik, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortaca Ortaokulu Halı Sahası Hizmete Açıldı - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:12:10. #1.11#
SON DAKİKA: Ortaca Ortaokulu Halı Sahası Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement