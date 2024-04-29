Ortahisar Belediyesi Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon oldu

Ortahisar Belediyesi Hentbol Kadınlar 1. Ligi\'nde şampiyon oldu

Hentbol Kadınlar 1. Ligi Dörtlü Finali'nde Ortahisar Belediyesi şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon Ortahisar Belediyesi ile lig ikincisi olan Kırşehir Belediyesi, Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

29.04.2024 19:05  Güncelleme: 19:08
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Hentbol Kadınlar 1. Ligi Dörtlü Finali'nde Ortahisar Belediyesi şampiyonluğa ulaştı.

2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar 1. Ligi'nin Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Dörtlü Finali'nde, Ortahisar Belediyesi şampiyon oldu. Şampiyon Ortahisar Belediyesi ile lig ikincisi olan Kırşehir Belediyesi, önümüzdeki sezon Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Dörtlü final maçlarının ardından düzenlenen törende Ortahisar Belediyesi ve lig ikincisi olan Kırşehir Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını THF Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran takdim etti.

Lig üçüncüsü olan Polatlı Belediyespor ve dördüncü tamamlayan Karaman Minik Atılım'a ödül ve madalyalarını THF Koordinatörü Zeki Pehlivan ile Teknik Kurul üyesi Orhan İlerisoy verirken; Dörtlü Final'in "En Değerli Oyuncusu" olan Ortahisar Belediyesi'nden Kübra Yılmaz'a ödülünü Uluslararası Faaliyetler Koordinatörü Zeynur Pehlivan takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ortahisar Belediyesi Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

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