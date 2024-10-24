Oryantiring Federasyonu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Spor

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6. Olağan Genel Kurulu'nda Federasyon Başkanı seçilen Atilla Güler ve yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını yaptı.

Toplantının ardından Güler ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'e gitti.