Oryantiring müsabakalarının birincileri belli oldu - Son Dakika
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Oryantiring müsabakalarının birincileri belli oldu

01.04.2022 11:43
Oryantiring müsabakalarının birincileri belli oldu

Oryantiring Afyonkarahisar İl Spor Dalı Temsilciliği'nin 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan ve büyük mücadelelere sahne olan Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları ödül töreni yapıldı.

Oryantiring Afyonkarahisar İl Spor Dalı Temsilciliği'nin 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan ve büyük mücadelelere sahne olan Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları ödül töreni yapıldı.

Oryantiring müsabakalarında sporcular zorlu parkurda hedefleri bulabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmalar sonucunda kızlar kategorisinin alt dallarında Zeynep Telier, Duru Şahinli ve Irmak Taşpınar binci olurken, erkekler kategorisinin alt dallarında ise Mehmet Ceylan, Davut Okyar ve Utku Şimşek birincilik elde etti. Yapılan yarışmalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Dereceye giren sporcuların aynı zamanda 14 Mayıs'ta Turizmin yeni gözdesi olan Frig Vadisi'nde yapılacak olan 3. kademe U-14 Bölge Yarışması'na katılacakları kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Oryantiring müsabakalarının birincileri belli oldu

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Mehmet Ceylan, Karahisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oryantiring müsabakalarının birincileri belli oldu - Son Dakika


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