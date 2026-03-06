Osimhen\'den yıllar sonra gelen Ronaldo itirafı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı bir anıyı anlattı. Nijeryalı futbolcu, maçın ardından Ronaldo ile fotoğraf çekilebilmek için uzun süre beklediğini söyledi.

"SADECE BİR FOTOĞRAF İSTEDİM"

Osimhen yaptığı açıklamada, Ronaldo ile buluşmanın kendisi için özel bir an olduğunu belirterek, "Cristiano Ronaldo ile buluşmak mı? Maçtan sonra tek istediğim onunla bir fotoğraf çekilmekti." ifadelerini kullandı.

MAÇTAN SONRA BİLE ANTRENMAN YAPTI

Portekizli yıldızın çalışma disiplinine hayran kaldığını dile getiren Osimhen, Ronaldo'nun maçın ardından spor salonuna gittiğini söyledi. Nijeryalı golcü, "90 dakikanın ardından bir saat spor salonuna gittiği için onu bir saat beklemek zorunda kaldım. Gerçekten inanılmaz." dedi.

"NE OLURSA OLSUN DEVAM ET"

Osimhen, Ronaldo'nun kendisine tavsiyede de bulunduğunu belirterek, "Bana 'Ne olursa olsun devam et' dedi." sözlerini paylaştı.