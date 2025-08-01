Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

Haberin Videosunu İzleyin
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe\'den çılgın transfer hamlesi
01.08.2025 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe\'den çılgın transfer hamlesi
Haber Videosu

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Milan Skriniar ve Semedo transferlerini tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Real Madrid'den Rodrygo'nun peşine düştü. Piyasa değeri 90 milyon euro olan yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmesi durumunda Rodrygo, Süper Lig'e damga vuracak bir isim olabilir.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Milan Skriniar ve Semedo transferlerini bitiren Kanarya, dev bir isim için daha harekete geçti. Transferin ihtimali bile sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

FENERBAHÇE'DEN RODRYGO BOMBASI

Transferleri peş peşe açıklayan Fenerbahçe için büyük ses getirecek iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Real Madrid'den Brahim Diaz'la ilgilendiği iddia edilen Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Rodrygo olduğu öne sürüldü.

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO

Sarı lacivertliler piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Milan Skriniar, Real Madrid, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali Kublay:
    Bunlar hakikaten kafayı yemiş mesut izili getirdinizde ne oldu Allah akıl sağlığı versin tıp ta çaresi yok malesef 17 7 Yanıtla
  • Oooo:
    Abi olmuyor işte çevirin stadı yoğurt tereyağı işine girin 8 2 Yanıtla
  • Sadettin Usta:
    bir Fenerbahçe li olarak söylüyorum . gs ye de Fenerbahçe ye de bu paraların çeyreği gençlereimze harcansa ne ronaldolar ne messiler çıkar. yazık günah yemin ederim . veyahut bunlara bu kadar harcıyor iseniz bari bir kısmı kadar Türk gençlerimize harcayın bu paraları . 6 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    gösterisler havada ucuyor yine,devlete borç dolu,ucun bakalim. 4 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    ziyaaaaaa 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Göksu Çelebi’nin ailesinin avukatından ’hastanede ciddi ihmaller yapıldı’ iddiası Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası
Kayseri Valisi Çiçek’ten CHP’li Genç’e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç

14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:47
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
22:23
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
21:40
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti
İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
21:29
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
20:54
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
20:19
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 15:01:26. #7.11#
SON DAKİKA: Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.