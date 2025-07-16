Osimhen\'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor

Yeni sezonda kadrosuna golcü bir ismi katacak olan Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Victor Osimhen'i de transfer listesine almış ancak yönetimin veto etmesinin ardından transfer girişimlerinde bulunmamıştı. Bu gelişme üzerine İngiliz devinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

YENİ HEDEF ALEXANDER ISAK

The Athletic'te yer alan habere göre;Liverpool, Newcastle United'da forma giyen 25 yaşındaki İsveçli golcü Alexander Isak ile ilgileniyor.

138 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Haberde, Liverpool'un yıldız golcü Isak için Newcastle United'a 138 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı, oyuncuya da 5 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Newcastle United formasıyla geride bıraktığımız sezon 42 maça çıkan Isak, 27 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.