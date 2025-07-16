Yeni sezonda kadrosuna golcü bir ismi katacak olan Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Victor Osimhen'i de transfer listesine almış ancak yönetimin veto etmesinin ardından transfer girişimlerinde bulunmamıştı. Bu gelişme üzerine İngiliz devinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
The Athletic'te yer alan habere göre;Liverpool, Newcastle United'da forma giyen 25 yaşındaki İsveçli golcü Alexander Isak ile ilgileniyor.
Haberde, Liverpool'un yıldız golcü Isak için Newcastle United'a 138 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı, oyuncuya da 5 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.
Newcastle United formasıyla geride bıraktığımız sezon 42 maça çıkan Isak, 27 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor - Son Dakika
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