Osimhen İçin Bütçeler Hazır - Son Dakika
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Spor

Osimhen İçin Bütçeler Hazır

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için bütçeleri ayarladığını duyurdu. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

19.05.2025 20:30
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ocak ayında Osimhen'e, 'Biz senin bonservisini alabilecek bütçeleri sene sonuna organize edeceğiz. Sen yeter ki bizde kal' dedim. Biz bu bütçeleri hazır ettik. Galatasaray'ın bir bütçesi var. O bütçeyi daha iyi bir noktaya getirerek Osimhen'i de bu bütçenin içinde tutmamız lazım. İnşallah bunu başarıyoruz. Buna hazır olduk. Osimhen de bunu biliyor. Osimhen'in bize evet demesiyle beraber hemen start vereceğimizi biliyor" dedi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Böyle önemli bir günde Süper Lig şampiyonluğunu kutladıklarını söyleyen Kavukcu, "Burayı herkese göstermek istedik. Avrupa'da sayılı tesislerden biri oldu. Burası bitti, altyapı tesislerimizin çalışmaları başlıyor. İnşallah orayı da 8 ay gibi bir planlama var. Önümüzdeki ay oranın inşaatı başlayacak. Şampiyonluk duygusu çok farklı. Benim ilk senem. İlk senede iki kupa kazandık. Bu sene inanılmaz bir algı vardı. Algılarla her türlü düğmeye basıldı. Biz hiçbir zaman bunları düşünmeden, sonuna kadar mücadele ettik ve başardık. Ne kadar şükretsek azdır" diye konuştu.

"Osimhen için bütçeleri hazır ettik"

Kayserispor karşılaşmasında Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili yapılan tezahüratların hatırlatılması üzerine Abdullah Kavukcu, şunları söyledi:

"Ben de bir taraftarım, ben de Osimhen diyorum. Osimhen, bugünkü mevzu değil. Ocak ayında da çok ciddi teklif geldi. Ocak ayında biz, başkanımla konuşarak bizzat ben konuştum ve o zaman, 'Biz senin bonservisini alabilecek bütçeleri sene sonuna organize edeceğiz. Sen yeter ki bizde kal' dedim. Biz bu bütçeleri hazır ettik. Başkanımla ikinci devrede tamamen bunun için çalışıyoruz. Arazimizi, Florya'yı, Riva'yı satarak değil. Galatasaray'ın bir bütçesi var. O bütçeyi daha iyi bir noktaya getirerek Osimhen'i de bu bütçenin içinde tutmamız lazım. İnşallah bunu başarıyoruz. Buna hazır olduk. Osimhen de bunu biliyor. Osimhen'in bize evet demesiyle beraber hemen start vereceğimizi biliyor. Bugün Galatasaray bir dünya markası. İnsanlar Osimhen için dünyadaki 5 kulübe diyor. Biz dünyadaki o 5 kulüp içinde olmak için çalışıyoruz. O 5 kulübün forma satışına bakın, bir de forma satışımıza bakın. Bizim sadece televizyon yayınlarıyla ilgili geride kaldığımız bir pozisyon var. Yoksa Galatasaray'ın gücü, bu seviyeye çıkabilecek güçte. Zaten başkanımız bu çıtayı koydu. Biz inşallah dünyada herkesin bize gelmek istediği bir kulüp haline gelmiş durumdayız. Bize çok iyi oyuncular gelmek istiyor. Daha önce bunu yapamıyorduk. Gençler, Avrupa'yı tercih ediyordu, oradan transfer yapmayı tercih ediyordu. Galatasaray'ın her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için çok iyi bir kadromuzun olması lazım. Şampiyonlar Ligi kadromuzun olması lazım. Bu bilinçteyiz."

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise Kavukcu, "İsim söylemek doğru değil. Sane ismini ocak ayında da konuştuk. Bir tek Sane değil, dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. 10 numaramız ve kaleci eksik oluyor. Hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var. Çok az zaman kaldı" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen, Galatasaray, Politika, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen İçin Bütçeler Hazır - Son Dakika

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