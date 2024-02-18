Osman Göçen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Osman Göçen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3. oldu

Osman Göçen Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda 3. oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Osman Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek 86 kiloda bronz madalya kazandı. Göçen, çeyrek finalde Bulgar Magomed Ramazanov'u 12-6 yendi ancak yarı finalde San Marinolu güreşçi Myles Nazem Amine'ye 8-8'den son puanla mağlup oldu.

18.02.2024 19:52  Güncelleme: 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek 3. oldu.

Romanya'nın Bükreş şehrinde devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda milli güreşçi Osman Göçen, 3.'lük için mindere çıktı. Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Bulgar Magomed Ramazanov'u 12-6 yenerken, yarı finalde San Marinolu güreşçi Myles Nazem Amine'ye 8-8'den son puanla mağlup oldu. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Osman Göçen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 08:09:05. #1.11#
SON DAKİKA: Osman Göçen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement