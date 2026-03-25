Osman Göçen Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

25.03.2026 11:18
Milli güreşçi Osman Göçen, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Beş yaşındayken güreş yapan iki ağabeyinin yönlendirmesi ile güreşle tanışan milli sporcu, katıldığı ulusal organizasyonlarda çok sayıda derece elde etti.

Uluslararası organizasyonlarda da altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunan Osman Göçen, 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

86 kilogramda milli formayı giyen Osman Göçen, AA muhabirine, küçük yaştan itibaren güreşin hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Okuldan önce güreşle tanıştığını aktaran milli sporcu, "Henüz okula gitmiyordum. İki abim de güreşçiydi ve antrenmana gidiyorlardı. Onlar çalışmaya, antrenmana giderken beni de götürüyorlardı. Ben de antrenmanlara git gel derken kendimi güreşte ve buralarda buldum. Çok şükür milliyim ve inşallah hedefime ulaşırım." dedi.

Bugüne kadar katıldığı uluslararası şampiyonalarda çok sayıda derece elde ettiğini dile getiren genç güreşçi, "Türkiye'de çok sayıda derecem var. 2025 Kahramanmaraş'ta Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nda birinci oldum. Geçen yıl Riyad'da yapılan 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya elde ettim. Avrupa'da da çok sayıda derecem bulunuyor." diye konuştu.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istiyor

Nisan ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nı heyecanla beklediğini anlatan Osman Göçen, şunları söyledi.

"Daha önce 3 kez Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandım ama altın madalya kazanamadım. İnşallah bu sene eksik olan altın madalyayı kazanmak istiyorum. Tabii daha büyük hedeflerim de var. En büyük hedefim Amerika'da yapılacak Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil edip oradan madalyayla dönmek."

Kaynak: AA

