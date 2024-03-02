İş İnsanı Osman Sungur, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığına Aday Oldu

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık Kulübü Üyeleri Yıpranan Bayrağı Değiştirdi

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar, Bayraktepe'deki yıpranan Türk bayrağının yerine yeni bir bayrak göndererek değiştirdi. Çayağzı köyünde bulunan Bayraktepe'nin zirvesine tırmanan dağcılar, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı altında yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonucunda bayrağı değiştirdi. Yeni bayrak göndere çekildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.