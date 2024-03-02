İş İnsanı Osman Sungur, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığına Aday Oldu

İş insanı Osman Sungur, Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına adaylığını açıklayan 2'nci isim oldu.
Yazılı açıklamayla Gençlerbirliği başkanlığına adaylığını duyuran Sungur, "Bizler uzun yıllara dayanan tecrübemizin yanı sıra sahip olduğumuz finansal imkanlar, çağdaş ve vizyon sahibi bakış açımızla asla vazgeçemeyeceğimiz değerleri önceleyerek mevcut sorunları çözmeye ve kulübümüzü her açıdan daha ileriye götürecek projelerimizle sevdamız, 100 yıllık çınarımız Gençlerbirliği'mizi büyük bir heyecanla yönetmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Eski milli basketbolcu Murat Şamil Şen de başkent ekibinin yarın yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.
Kırmızı siyahlı kulüpte şirketleşmenin sağlanamaması nedeniyle Niyazi Akdaş, başkanlık görevinden istifa etmiş, yönetim kurulu da olağanüstü genel kurul kararı almıştı ancak 25 Şubat'taki ilk toplantıda salt çoğunluğa ulaşılamamıştı.
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