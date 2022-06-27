Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Osman Yıldırım, grup maçlarında önce Yunan Nikolaos Ntounias'ı 9-1, daha sonra ise Mısırlı Abdellatif Mohamed'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Cezayirli Hichem Kouchit'i 8-0 ile geçen Yıldırım, finalde ise grup müsabakasında mağlup ettiği Mısırlı Abdellatif Mohamed'i bu sefer 5-1 yenerek şampiyon oldu.

Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Osman Yıldırım, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Osman Yıldırım'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Son Dakika

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