Osman Yıldırım'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Son Dakika
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Osman Yıldırım'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

27.06.2022 23:52
Osman Yıldırım'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Milli güreşçi Osman Yıldırım, Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 130 kilo final müsabakasında Mısırlı rakibi Abdellatif Mohamed'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Osman Yıldırım, Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 130 kilo final müsabakasında Mısırlı rakibi Abdellatif Mohamed'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Osman Yıldırım, grup maçlarında önce Yunan Nikolaos Ntounias'ı 9-1, daha sonra ise Mısırlı Abdellatif Mohamed'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Cezayirli Hichem Kouchit'i 8-0 ile geçen Yıldırım, finalde ise grup müsabakasında mağlup ettiği Mısırlı Abdellatif Mohamed'i bu sefer 5-1 yenerek şampiyon oldu.


YORUMLAR
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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları Son dakika: Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Osman Yıldırım, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Son dakika: Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Osman Yıldırım, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı.
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Osman Yıldırım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osman Yıldırım'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Son Dakika

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