Osmancalı Motokros Pisti'nde Son Kontroller Yapılıyor - Son Dakika
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Spor

Osmancalı Motokros Pisti'nde Son Kontroller Yapılıyor

Osmancalı Motokros Pisti\'nde Son Kontroller Yapılıyor

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi tarafından inşa edilen Osmancalı Motokros Pisti, 2025 yarış takviminde yer almak üzere son kontrollerden geçiyor. Türkiye'nin sayılı motokros pistlerinden biri olma özelliğini taşıyan pistte, uygunluk denetimleri yapıldı.

10.02.2025 13:40  Güncelleme: 13:43
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Manisa'nın spor ve sporcuyu destekleyen Yunusemre Belediyesi'nin Osmancalı Mahallesi'nde inşa edilen ve Türkiye'nin sayılı parkurlarından biri olan Osmancalı Motokros Pisti'nde son kontroller yapılıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi motokros heyecanına ev sahipliği yapacak. Yunusemre Belediyesi'nin Osmancalı Mahallesi'nde 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Türkiye'nin sayılı motokros pistlerinden biri olan Osmancalı Motokros Pisti'nde sona yaklaşıldı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Türkiye Motorsiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Erdoğan Yıldırım ve 40'ın üzerinde Manisalı motokros sporcusu pistte yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

2025 yarış takviminde yer alması planlanıyor

Antrenman için kullanılmaya başlanan ve 2025 motokros yarış takviminde yer alması planlanan pistte gerçekleştirilen incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, "Yuntdağı bölgemizin önemli mahallelerinden biri olan Osmancalı Mahallemizde Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban'ın talimatıyla hayata geçirdiğimiz ve son kontrolleri gerçekleştirilen pistimizde sona yaklaştık. Türkiye Motorsiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkanımız Erdoğan Yıldırım'ın da katılımları ve motokros sporcularımız ile pistimizi yarışlara uygun hale getirmek için denetimler gerçekleştirdik. Denetimlerimiz sonucunda bulunan değişiklikler gerçekleştirilerek pistimizin 2025 yılı motokros yarış takviminde yer alması planlanıyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmancalı Motokros Pisti'nde Son Kontroller Yapılıyor - Son Dakika

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