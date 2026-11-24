Osmanelispor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a deplasmanda 6-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL 6. Grup 6. haftasında Osmanelispor, deplasmanda Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a 6-0 yenildi. Bu sonuçla Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor 18 puanla liderliğini sürdürürken, Osmanelispor ligdeki ilk yenilgisini alarak 9 puanla 6. sıraya geriledi.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsilcisi Osmanelispor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor deplasmanında farklı mağlubiyet aldı.
PGL 6. Grup 6. hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Osmanelispor, Kocaeli temsilcisi Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a konuk oldu. Geçtiğimiz pazar günü saat 14.00'da Darıca İlçe Stadı'ndan namağlup 2 takım takımın oynadığı maça iyi başlayan ev sahibi Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor maçın 3'üncü dakikasında Hakan Kaşıkara'nın golüyle durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra bulunan karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Osmanelispor maçın ikinci yarısına adeta sahada yoktu
Güzel bir havada oynanan maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor, 49'uncu dakikada Kerim Deler'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 54'üncü dakikasında Mahsum Yaşar durumu 3-0'a getiren gölü kaydederken, maçın 80'inci dakikasında kazanan penaltı atışını gole çeviren Kerim Deler durumu 4-0'a getirdi. İkinci yarı adeta tek kale futbol oynayan Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor maçın 88'inci dakikasında Mustafa Aköz'ün golüyle durumu 5-0'a getirdi. Maçın uzatma dakikalarında Mahsum Yaşar skoru getiren golü kaydetti. Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor 6-0'lık galibiyetle ligde 6'da 6 yaparak 18 puanla liderliğini sürdürdü. Osmanelispor ligde ilk yenilgisini alırken, 9 puanla 6'ıncı sıraya geriledi. Osmanelispor ligin 'inci haftasında Devrek Belediyespor'a konuk olacak.
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