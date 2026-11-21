Osmanelispor, yarın lider Darıca 1934 Gençlerbirliği deplasmanına hazırlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL 6. Grup 6. haftasında Osmanelispor, yarın saat 14.00'te Kocaeli temsilcisi Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a konuk olacak ve hazırlıklarını tamamladı. Osmanelispor 9 puanla 3. sırada yer alırken, lider Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor zirvedeki yerini koruyor.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsilcisi Osmanelispor, yarın grup liderleriyle oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
PGL 6. Grup 6. hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Osmanelispor, yarın Kocaeli temsilcisi Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a konuk olacak. 14: 00'da Darıca İlçe Stadı'ndan oynanacak zorlu maç öncesi hazırlarını sabah Osmaneli İlçe Stadı'ndan ter antrenmanı yapan kırmızı-yeşilli takım zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Takımda alınan iyi sonuçlar sonrası yüzler gülerken, ilçe halkı kritik maç öncesi kenetlenmiş durumda. Futbolculara tam destek veren takımın taraftar grubu Balaban Meydan son antrenmanda takımı yalnız bırakmazken, deplasman yasakların kalmasını istediler.
Zorlu maç öncesi grupta 5'te yapan Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor liderliği sürdürürken, Osmanelispor 3 beraberlik 2 galibiyetle 9 puanla 3'üncü sırada yer aldı.
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