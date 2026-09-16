Osmanelispor, Ziraat Türkiye Kupası'na 86'da yediği golle veda etti - Son Dakika
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Osmanelispor, Ziraat Türkiye Kupası'na 86'da yediği golle veda etti

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Osmanelispor, Ziraat Türkiye Kupası\'na 86\'da yediği golle veda etti
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Osmanelispor, evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında Eskişehir Anadolu S.F.'ye 86'ncı dakikada yediği golle 1-0 yenilerek kupaya ilk maçta veda etti. Maçı Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve çok sayıda taraftar izledi.

Osmanelispor, kendi evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu maçında son dakikada yediği golle elendi.

Osmanelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 14.00'da Osmaneli İlçe Stadı'nda Eskişehir Anadolu S.F.'yı konuk etti. Taraftar desteğini arkasına alan Osmanelispor maça atak bir futbolla başladı. Karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0'lık skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısı da orta sahada ikili mücadeleyle geçerken, 86'ncı dakikasında konuk Eskişehir Anadolu S.F. gelişen bir atakta ceza sahası dışından Yunus Emre Özdemir şutu gol ile sonuçlanırken 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Osmanelispor beraberlik için ataklar yapsa da bu ataklar sonuçsuz kaldı. Maçı 1-0 kazanan Eskişehir Anadolu S.F. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci eleme turuna geçerken, Osmanelispor ilk maçta kupaya veda etti.

Maçı Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, Osmanelispor Başkanı Akın Okumuş ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: İHA
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