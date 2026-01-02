Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Vakfı Mütevelli Heyeti'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Vakfı Mütevelli Heyeti'ne katıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Vakfı Mütevelli Heyeti\'ne katıldı
02.01.2026 13:00  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ile makamında bir araya gelerek Bursaspor Vakfı'na katıldığını açıkladı. Aydın, 'Bursaspor bu kentin ortak sevdası' dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'i makamında ağırladı. Başkan Aydın, Bursaspor Vakfı Mütevelli Heyeti'ne katılarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'i ağırladı. Osmangazi Belediye binasında gerçekleşen buluşmaya iki başkanın yanı sıra Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcıları Sefa Yılmaz, Fatih Vardar, Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Bursaspor Kulübü 2. Başkanı Oğuzhan Kutlucan, Bursaspor Vakfı üyeleri Ömer Keskin ve Sönmez Azak katıldı.

Başkan Erkan Aydın'dan Bursaspor'a destek

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede Bursaspor'un günümüzdeki şartları ve geleceği değerlendirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Kulübü'nün vakfın yapısını güçlendirerek kent ile bağını kuvvetlendirme amacıyla hayata geçirdiği Bursaspor Vakfı Mütevelli Heyeti için imzasını atarak üye oldu. Başkan Aydın, Bursaspor'un her zaman yanında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bursa'nın ekmeğiyle, suyuyla ve en önemlisi yeşil-beyaz aşkıyla büyüdük. Bursaspor bu kentin ortak sevdası, vazgeçilmez değeri. Bugün belediyemizde Bursaspor Başkanımız Enes Çelik'i ağırladık. Bursaspor'u konuştuk. Sözde değil, gönülden bir bağla Bursaspor Vakfı'na da üyeliğimizi gerçekleştirdik. Bizim aramızda kırgınlık olmaz birlik olur, beraberlik olur, güç birliği olur. Bu arma da, bu forma da her zaman bizim başımızın tacı."

Enes Çelik, Bursaspor Vakfı hakkında bilgilendirdi

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise, Başkan Erkan Aydın'a teşekkür ederek yaptığı konuşmada, Bursaspor Vakfı hakkında bilgiler verdi. Başkan Enes Çelik, Bursaspor Vakfı'nın çok büyük noktalara gidebileceğine işaret ederek, Bursaspor'un hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirtti. Başkan Enes Çelik, Bursaspor Vakfı'nın elde edeceği kalıcı gelir kaynaklarıyla, Bursaspor Kulübü'nü destekleyen ana unsur olacağını ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, istişarelerinin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erkan Aydın, Bursaspor, Osmangazi, Belediye, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Vakfı Mütevelli Heyeti'ne katıldı - Son Dakika

Azerbaycan Manat’ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi Azerbaycan Manat'ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
44 yıldır yayındaydı Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti 44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

10:00
’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar
''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:19:18. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Vakfı Mütevelli Heyeti'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.