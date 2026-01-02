Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Vakfı Mütevelli Heyeti\'ne katıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'i makamında ağırladı. Başkan Aydın, Bursaspor Vakfı Mütevelli Heyeti'ne katılarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'i ağırladı. Osmangazi Belediye binasında gerçekleşen buluşmaya iki başkanın yanı sıra Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcıları Sefa Yılmaz, Fatih Vardar, Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Bursaspor Kulübü 2. Başkanı Oğuzhan Kutlucan, Bursaspor Vakfı üyeleri Ömer Keskin ve Sönmez Azak katıldı.

Başkan Erkan Aydın'dan Bursaspor'a destek

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede Bursaspor'un günümüzdeki şartları ve geleceği değerlendirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Kulübü'nün vakfın yapısını güçlendirerek kent ile bağını kuvvetlendirme amacıyla hayata geçirdiği Bursaspor Vakfı Mütevelli Heyeti için imzasını atarak üye oldu. Başkan Aydın, Bursaspor'un her zaman yanında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bursa'nın ekmeğiyle, suyuyla ve en önemlisi yeşil-beyaz aşkıyla büyüdük. Bursaspor bu kentin ortak sevdası, vazgeçilmez değeri. Bugün belediyemizde Bursaspor Başkanımız Enes Çelik'i ağırladık. Bursaspor'u konuştuk. Sözde değil, gönülden bir bağla Bursaspor Vakfı'na da üyeliğimizi gerçekleştirdik. Bizim aramızda kırgınlık olmaz birlik olur, beraberlik olur, güç birliği olur. Bu arma da, bu forma da her zaman bizim başımızın tacı."

Enes Çelik, Bursaspor Vakfı hakkında bilgilendirdi

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise, Başkan Erkan Aydın'a teşekkür ederek yaptığı konuşmada, Bursaspor Vakfı hakkında bilgiler verdi. Başkan Enes Çelik, Bursaspor Vakfı'nın çok büyük noktalara gidebileceğine işaret ederek, Bursaspor'un hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirtti. Başkan Enes Çelik, Bursaspor Vakfı'nın elde edeceği kalıcı gelir kaynaklarıyla, Bursaspor Kulübü'nü destekleyen ana unsur olacağını ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, istişarelerinin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulundu. - BURSA