Osmangazi Belediyesi İlkokullar Satranç Turnuvası'nda Dereceye Giren Okullar Belli Oldu - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi İlkokullar Satranç Turnuvası'nda Dereceye Giren Okullar Belli Oldu

Osmangazi Belediyesi İlkokullar Satranç Turnuvası\'nda Dereceye Giren Okullar Belli Oldu

Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği İlkokullar Satranç Turnuvası'nda dereceye giren okullar belli oldu. Turnuva minikler genel ve minikler kızlar kategorisinde gerçekleşti.

27.05.2024 10:58  Güncelleme: 11:00
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Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği İlkokullar Satranç Turnuvası'nda dereceye giren okullar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2024 Bursa Mahalli Okul Sporları Minikler SatrançTurnuvası'nda minik öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ilk hamlesiyle başlayan ve 5 gün süren satranç turnuvasında 182 takımın katılımıyla bin92 öğrenci derece elde edebilmek için ter döktü.

Turnuva minikler genel ve minikler kızlar kategorisinde gerçekleşti. 2 kategoride de dereceye giren 16 okula madalya ve kupaların Okul Sporları Şube Müdürü Ekrem Uğurlu ve Osmangazi Belediyesi Tesisler Müdürü Raif Endar tarafından verildi. Madalya ve kupa törenin ardından dereceye giren takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi İlkokullar Satranç Turnuvası'nda Dereceye Giren Okullar Belli Oldu - Son Dakika
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