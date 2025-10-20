Osmangazi Belediyespor, Şiran'ı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Osmangazi Belediyespor, Şiran'ı 3-1 Mağlup Etti

Osmangazi Belediyespor, Şiran\'ı 3-1 Mağlup Etti
20.10.2025 11:09  Güncelleme: 11:11
Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Ünsal Group Şiran'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Takım, ilk iki seti kazanarak avantaj sağladı ve son sette etkili bir performans sergiledi.

Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, evinde ağırladığı Ünsal Group Şiran'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Osmangazi Belediyespor, Ünsal Group Şiran karşısında ilk seti 27-25, ikinci seti ise 25-14 skorla tamamlayarak üstünlük sağladı. Üçüncü sette rakibine 26-28'lik sonuçla geçit veren Osmangazili sporcular, dördüncü sette etkili servisleri ve hatasız hücumlarıyla toparlanarak 25-12 fark oluşturdu. Oyunun her anında disiplinli bir performans sergileyerek göz dolduran takım, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, takımın gösterdiği başarıdan dolayı tüm sporcular ile teknik ekibi yürekten kutladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, 3-sayfa, Şiran, Spor

Son Dakika Spor Osmangazi Belediyespor, Şiran'ı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Osmangazi Belediyespor, Şiran'ı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
