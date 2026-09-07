Osmangazi'de 18. Final Basketbol Turnuvası sona erdi, Başkan Aydın takımlara başarı diledi - Son Dakika
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Osmangazi'de 18. Final Basketbol Turnuvası sona erdi, Başkan Aydın takımlara başarı diledi

Osmangazi\'de 18. Final Basketbol Turnuvası sona erdi, Başkan Aydın takımlara başarı diledi
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Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 18. Final Basketbol Turnuvası, Dikkaldırım Spor Salonu'nda tamamlandı. Başkan Erkan Aydın, yenilenen salonda Final Spor, Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor ve İLAB Basketbol takımlarına plaket vererek yeni sezonda başarılar diledi.

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 18. Final Basketbol Turnuvası, Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da yakından takip ettiği müsabakalar, Bursalı sporseverlere basketbol şöleni yaşattı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) iddialı ekiplerinden Final Spor'un yanı sıra Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor ve İLAB Basketbol'un katıldığı Osmangazi Belediyesi 18. Final Basketbol Turnuvası, Dikkaldırım Spor Salonu'nda tamamlandı. Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren ekiplerin performanslarını test etme fırsatı bulduğu organizasyonda basketbolseverler, üç gün boyunca birbirinden çekişmeli müsabakaları ilgiyle izledi.

"Salonumuzu yeniledik"

Turnuvanın son gününde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Final Spor ile İLAB Basketbol arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Sporcularla bir araya gelen Başkan Aydın, turnuvaya katılan takımlara yeni sezon öncesinde başarılar diledi. Osmangazi Belediyesi olarak spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerine işaret eden Başkan Aydın, Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına da değinerek, şöyle konuştu:

"Final Spor'a, Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor'a ve İLAB Basketbol'a, sezon öncesindeki hazırlık maçlarında başarılar diliyoruz. Salonumuzun parkelerini, ısıtma ve soğutmasını yeniledik. Yenileme çalışmalarının ardından ilk defa sizler burada turnuva yapıyorsunuz. Biz de, buraya gelerek değer kattığınız için sporculara, ailelere, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezon öncesi herkese başarılar diliyoruz."

Turnuvanın sonunda Başkan Erkan Aydın tarafından organizasyona katılan takımlara plaket takdim edildi. Final Spor Kulübü Başkanı İhsan Özen de, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a, üzerinde Aydın'ın isminin yer aldığı Final Spor forması hediye etti.

Heyecan dolu anlara sahne oldu

Turnuvanın ilk gününde Final Spor ile Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor karşı karşıya gelirken, zorlu randevuyu Kahramanmaraş ekibi 89-72'lik skorla kazanarak, organizasyona galibiyetle başladı. Turnuvanın ikinci gününde Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor, İLAB Basketbol'u da 107-91 yendi. Turnuvanın son gününde ise İLAB Basketbol, Final Spor karşısında büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 93-85'lik galibiyetle ayrıldı. Turnuva boyunca oynadığı müsabakalarda sezon öncesinde kendilerini test etme imkanı bulan takımlar, parkedeki mücadelelerindeki dostluk görüntüleriyle de sporseverlere güzel izler bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmangazi'de 18. Final Basketbol Turnuvası sona erdi, Başkan Aydın takımlara başarı diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi'de 18. Final Basketbol Turnuvası sona erdi, Başkan Aydın takımlara başarı diledi - Son Dakika
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