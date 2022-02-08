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Osmangazili atletin madalya coşkusu - Son Dakika

Osmangazili atletin madalya coşkusu

08.02.2022 14:14
Osmangazili atletin madalya coşkusu

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Vahti Asilkan, Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya coşkusu yaşadı.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Vahti Asilkan, Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya coşkusu yaşadı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Yaklaşık 600 sporcunun ter döktüğü turnuvaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı atleti damga vurdu. Sırıkla atlama kategorisinde rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Vahti Asilkan, ikincilik kürsüsüne çıktı.

Hayata geçirdikleri akademi sayesinde atletizm branşında büyük bir ivme yakaladıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporcu ve antrenörünü kutladı. - BURSA

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Türkiye Atletizm Federasyonu, Osmangazi, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmangazili atletin madalya coşkusu - Son Dakika Spor


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