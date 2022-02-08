Osmangazili atletin madalya coşkusu

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Vahti Asilkan, Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya coşkusu yaşadı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Yaklaşık 600 sporcunun ter döktüğü turnuvaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı atleti damga vurdu. Sırıkla atlama kategorisinde rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Vahti Asilkan, ikincilik kürsüsüne çıktı.

Hayata geçirdikleri akademi sayesinde atletizm branşında büyük bir ivme yakaladıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporcu ve antrenörünü kutladı. - BURSA