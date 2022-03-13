Osmangazili Ceyhun'dan şampiyonluk - Son Dakika
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Osmangazili Ceyhun'dan şampiyonluk

13.03.2022 13:36
Osmangazili Ceyhun'dan şampiyonluk

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Ceyhun Emin Tansık, Uluslararası 3. Edirne Kupası ve Turkcell Genç-Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'ne damga vurdu.

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Ceyhun Emin Tansık, Uluslararası 3. Edirne Kupası ve Turkcell Genç-Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'ne damga vurdu.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Edirne Kupası ve Turkcell Genç-Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 375 sporcunun kulaç attığı müsabakada Osmangazili Ceyhun Emin Tansık göz doldurdu. 200 kurbağalama kategorisinde boy gösteren genç sporcu, rakipleri karşısında sergilediği üstün performans sonunda 02.21.76'lık derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı.

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor'un son dönemde büyük bir ivme yakaladığını belirten Başkan Mustafa Dündar, şampiyon yüzücü ile antrenörünü tebrik etti. - BURSA

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Milli Takım, Edirne, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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