Osmaniye'de Cano Keyfi

OSMANİYE'de düzenlenen etkinlikte sporcular, Ceyhan Nehri'nin sisler arasındaki eşsiz manzarasında kano yaptı. Yaklaşık 4,5 kilometrelik parkurda kürek çeken sporculara Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de eşlik etti.

Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, sislerin ve bulutların nehre yansıdığı görüntüler dron kamerasına yansıdı. Suyun üzerinde süzülen kanolar, kartpostallık kareler oluşturdu. Nehir kıyısındaki ağaçlara konan kuşlar ise kano yapanlara görsel bir şölen sundu.

Etkinliğe Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in yanı sıra Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) Başkanı Muhammet Doğan ile Osmaniye Belediyesi'nin milli sporcuları da katıldı. Sporcularla birlikte kürek çeken Başkan Çenet, kano yapmanın Osmaniye'nin doğal güzellikleri arasında farklı bir deneyim sunduğunu belirtti. Başkan Çenet, "Aslantaş Barajı'ndan başlayarak Ceyhan Nehri'nde kano ile yolculuk yapıyoruz. Şelale ve kanyonlardan sonra şimdi de Osmaniye'mizin eşsiz doğal güzelliklerini milli sporcularımızla birlikte yaşıyoruz. Doğanın bizlere sunduğu bu güzellikleri Osmaniye Belediyesi çatısı altında herkesi değerlendirmeye davet ediyoruz. Haftalık ve aylık düzenli spor programlarımız oluyor. Kano keyfi de bunların bir parçası. Osmaniye gerçekten kano sporu için çok elverişli." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,