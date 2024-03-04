Osmaniye'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliğince, Özden Huzurevi Bocce Sahası'nda organize edilen turnuvaya 16 takım katıldı.
Açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Kılıçkeser, sporculara başarı diledi.
Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki turnuva, 8 Mart'ta sona erecek.
Son Dakika › Spor › Osmaniye'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlar arası bocce turnuvası başladı - Son Dakika
TSYD Bursa Şubesi Genel Kurulu'nda Mehmet Ali Ekmekçi, başkanlık görevine üçüncü kez seçildiğini açıkladı. Ekmekçi, yeni dönemde TSYD'ye damgasını vuracaklarını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanıyla başlayıp sahada ısınma, pas ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.
Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Zeynep Aliye Bingül, kadınlar II3 kategorisinde bronz madalya elde etti. Bingül, otizm kategorisinde ilk defa yarıştığı bu organizasyonda başarılı bir performans sergileyerek madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Bingül'ü tebrik ederek, daha adil bir yarış ortamının oluştuğunu belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Balotelli'nin penaltı golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Balotelli'nin penaltı golüyle Adana Demirspor öne geçti.
Haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Eyüpspor, puanını 61'e yükselterek 9 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Göztepe ise sahasında Boluspor'u 2-0'lık skorla geçerek haftayı ikinci sırada tamamladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?