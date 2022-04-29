Osmaniye'de Softbol müsabakaları yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'de okul sporları kapsamında, genç kızlar softbol müsabakaları gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm pistinde gerçekleşen müsabakalara, 4 okuldan 60 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda, Osmaniye Fen Lisesi 1. olurken, Merkez Anadolu Lisesi 2., Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi 3., Hasan Aybaba Anadolu Lisesi ise 4. oldu.
Gençlik ve Spor Müdürü Sedat Acar, müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupa verdi.
Müsabakalarda dereceye giren iki takımın Türkiye Şampiyonası seçmelerinde Osmaniye'yi temsil edeceğini belirtildi.
Kaynak: AA
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