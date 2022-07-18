Son dakika haberi | Otizimli Özel Sporcular Avrupa Yaz Oyunlarında 5 madalya kazandı

Polonya'nın Krakow şehrinde bugün başlayan Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, 3 Gümüş ve 2 Bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı.

Türkiye'nin Para Yüzme ve Para Masa Tenisi branşlarında katıldığı Avrupa Yaz Oyunlarında Türkiye'yi Federasyon Başkanı ve VİRTÜS Avrupa-Dünya Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aydın, Kafile Başkanı Sadettin Akçi, yüzme branşında sporcular Ali Şiroğlu, Ahmet Mintaz, Doruk Davran, Mert Aslan, Hikmet Cem Sezgin, Veysi Turan, Seçil Açıkgöz ve Deniz Şevin Şentuna; Para Masa Tenisi branşında ise Ebru Acer, Lara Samsunlu, Sümeyra Türk ve Utku Caberoğlu ile idareciler, teknik kurul üyeleri ve antrenörler temsil ediyor. Para Yüzme branşı ile başlayan Yaz Oyunlarda ilk gün müsabaka sonuçları şöyle;