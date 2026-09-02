Otizmli yüzücü Tuna Tunca, Catalina Kanalı'nı 11 saatte geçti - Son Dakika
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Otizmli yüzücü Tuna Tunca, Catalina Kanalı'nı 11 saatte geçti

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Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Okyanus Yedilisi'nin 35 kilometrelik Catalina Kanalı parkurunu 11 saat 3 dakika 20 saniyede tamamladı. Zorlu koşullara rağmen başarılı olan Tunca, bu parkuru geçerek hedefine bir adım daha yaklaştı.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin (Ocean's 7) dördüncü parkuru Catalina Kanalı'nı yaklaşık 11 saatte geçmeyi başardı.

Okyanus Yedilisi'nin parkurları Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçen Tunca, Catalina Kanalı parkuru için Santa Catalina Adası'nın Doctor's Cave kıyısından yüzmeye başladı.

Yaklaşık 35 kilometrelik parkurda kulaç atan Tunca, güçlü gelgitler, boyu 50 metreyi bulan ve yüzücülere çok zor anlar yaşatan deniz yosunları olan kelpler ve mevsim normallerinin üzerindeki yüksek dalgalarla mücadelesini sürdürdü.

Antrenörü Mert Onaran ile Emre Deliveli ve annesi Gül Nur Tunca'nın destek verdiği sporcu, 11 saat 3 dakika 20 saniye sonunda Los Angeles'ın Smuggler's Cove kıyısına ulaştı.

Okyanus Yedilisi'ni Türkiye'den bugüne kadar yalnızca Bengisu Avcı tamamladı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Otizmli yüzücü Tuna Tunca, Catalina Kanalı'nı 11 saatte geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otizmli yüzücü Tuna Tunca, Catalina Kanalı'nı 11 saatte geçti - Son Dakika
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