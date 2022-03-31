Otomobil sporları için yeni yıldızlar aranıyor - Son Dakika

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Fiat ve Petlas'ın katkılarıyla düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi, bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre otomobil sporlarına yeni yetenekler kazandırma amacıyla gerçekleştirilecek projenin eleme yarışlarına 28 yaş ve altı gençler katılacak.

Organizasyon, 10-13 Mayıs tarihleriyle 30-31 Ağustos ve 1-2 Eylül tarihlerinde iki grup olarak gerçekleştirilecek, ilk grubun kayıtları 27 Nisan'da, ikinci grubun kayıtları da 2 Ağustos'ta sona erecek.

Tüm katılımcıların Fiat Egea yarış otomobilleri kullanarak zamana karşı yarıştığı elemelerin ardından, eğitimler ve final elemeleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile 3 yarışlık "2022 TOSFED Yıldızını Arıyor" serisinde yarışma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "İlk 3 senesinde 1200'ü aşkın genç sürücüyü otomobil sporlarıyla tanıştırdığımız "TOSFED Yıldızını Arıyor" projemize, mayıs ayında başlıyoruz. Otomobil sporlarına ilginin giderek arttığı bu dönemde kendine güvenen tüm gençlerimize açık elemeler ile yeni yetenekler keşfetmeyi ve sporumuza kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.