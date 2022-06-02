Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı - Son Dakika
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Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı

02.06.2022 17:07
Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı

- Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

- Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı

KARABÜK - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

Kısmi engellilerin de yer aldığı Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları için Karabük'te açılış seremonisi yapıldı. 2-5 Haziran tarihleri arasında Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 14 takım 270 sporcu katıldı. Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Muhammed Enes Akın, 4 gün sürecek olan organizasyonun hayırlı olmasını dileyerek, maçların fair-play kuralları çerçevesinde geçeceğini düşündüğünü kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, amaçlarının sporun tabana yayılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Mücadeleler 5 Haziran Pazar günü sona erecek.

Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı
Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı
Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı
Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı
Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı - Son Dakika


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