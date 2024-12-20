Otyakmaz: Fenerbahçe Katılabilir - Son Dakika
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Otyakmaz: Fenerbahçe Katılabilir

Otyakmaz: Fenerbahçe Katılabilir

Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe'nin Ziraat Kupası'na katılacağına inandığını belirtti.

20.12.2024 16:15
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TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe'den Ziraat Türkiye Kupası'na katılmamakla ilgili bir karar gelmediğini söyleyerek, "Yönetim kurulundan katılmakla ilgili olumlu karar çıkacağını kendi adıma düşünüyorum" dedi.

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, "Fenerbahçe, kura çekimine katılmayacağına yazılı bildirdiler. Ancak grup aşamasında çekilmekle ilgili bize yönetim kurulu kararları gelmedi. Biz rutini bozmayarak çekilişlerini yaptık. Yönetim kurulundan katılmakla ilgili olumlu karar çıkacağını kendi adıma düşünüyorum. Karar yönetim kurulunundur. Bize bildirecekler. Katılmazsa kurallar ne ise o olur. Maça çıkmadığı takdirde rakibine 3 puan yazar" diye konuştu.

Yeni formatın İsviçre sisteminden uyarlayarak yapıldığını hatırlatan Otyakmaz, "Bence değişiklik iyidir. Hem bunu denemiş oluruz. İnşallah futbolseverlere de keyifli bir süreç yaşatır bu kura. Biz memnunuz. Bazı gruplarda aynı şehir takımları da denk geldi. Geçtiğimiz kurada da denk gelmişti. Geçen sefer 4 takıma aynı şehrin takımları eşleşmişti. Şimdi bazı gruplarda aynı şehrin takımları var. İnşallah futbola katkıları olur" ifadelerini kullandı.

Bu sene Turkuvaz medyanın gelirler de yaklaşık 3 katı artış sağladığını vurgulayan Mecnun Otyakmaz, "İnşallah bundan sonra gelir artırıcı daha iyi formüllerle takımlarımıza para kazandıracak sistemi de entegre ederiz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Otyakmaz: Fenerbahçe Katılabilir - Son Dakika

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