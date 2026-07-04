Ouattara: 40 Bin Taraftar İçin Heyecanlıyım! - Son Dakika
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Ouattara: 40 Bin Taraftar İçin Heyecanlıyım!

04.07.2026 10:51
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Beşiktaş'ın yeni transferi Ouattara, taraftarla oynamak için sabırsızlandığını ve takıma güvenini ifade etti.

BEŞİKTAŞ'ın 21 yaşındaki yeni transferi Kassoum Ouattara, "Futbolcular, futbolu taraftarlar için oynarlar. Onlar için sahada mücadele ederler. Bizim taraftarımızın da çok iyi olduğunu biliyorum. 40 bin taraftarın önünde oynayacağım gün için çok heyecanlıyım" dedi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da yaptığı kampla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin 21 yaşındaki yeni transferi Kassoum Ouattara, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in bildiği bir lig olduğunu belirten Kassoum Ouattara, "Ben buraya iyi bir meydan okumaya geldim. Yeni bir lig. Süper Lig'in zor bir lig olduğunu biliyorum. Burada iyi ve güçlü takımların olduğunu biliyorum. En iyi takıma geldiğimi düşünüyorum. O yüzden mutluyum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ'

Hücum futbolu oynamayı çok sevdiğini belirten 21 yaşındaki sol bek, "Hocanın bu anlamda oyun mantalitesini çok seviyorum. Zaten hücum futbolu oynamak, önde basmak benim istediğim şeyler. Bence bu anlamda çok iyi bir takım olacağız. Hocamızla beraber hücum futbolu oynayarak ve önde basarak burada çok iyi bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.

'TARAFTAR VE BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ ÇOK FAZLA BİLGİM VAR'

Takım ve taraftarla ilgili çok fazla bilgisi olduğuna dikkat çeken Ouattara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ı tabii ki biliyorum. Gerçekten büyük bir takım. Büyük bir kulüp. Taraftarı da çok iyi tanıyorum. Şimdiye kadar çok fazla maçını izledim, taraftar ve Beşiktaş ile ilgili çok fazla bilgim var. Zaten ben de bu büyüklüğü görmek için buradayım."

'OFANSİF BİR DEFANS OYUNCUSUYUM'

Oyun stili hakkında da bilgiler veren Fransız futbolcu, "Ben bir defans oyuncusuyum. Hücumu da çok seviyorum. Çok koşan bir oyuncuyum. Kontrataklarda gerçekten iyi bir oyuncuyum. Ofansif bir defans oyuncusuyum. Şut atmayı, orta açmayı, 1'e 1'lerde rakibe gitmeyi seviyorum. İyi bir defans oyuncusu olduğumu düşünüyorum ama aynı zamanda iyi bir hücumcu olduğumu da düşünüyorum" dedi.

'TEKLİF GELDİĞİ ZAMAN KABUL ETME KONUSUNDA ÇEKİNMEDİM'

Beşiktaş'a transfer olmadan önce kimseyle konuşmadığını ancak takımda tanıdık isimler olduğunu söyleyen Kassoum Ouattara, şöyle konuştu:

"Kimseyle konuşmadım. Ama burada tanıdığım oyuncular var. Agbadou'yu, Olaitan'ı tanıyorum. Teklif geldiği zaman kabul etme konusunda çekinmedim. Kabul ettim. Ligi ve onları tanıyorum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım."

'40 BİN TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAYACAĞIM GÜN İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM'

Beşiktaş taraftarının önünde oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten genç sol bek, "Bence bu iyi bir şey. Çünkü futbolcular, futbolu taraftarlar için oynarlar. Onlar için sahada mücadele ederler. Bizim taraftarımızın da çok iyi olduğunu biliyorum. Bu açıdan çok mutluyum. 40 bin taraftarın önünde oynayacağım gün için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

'BURAYA ÖĞRENMEK İÇİN GELDİM'

Hücumda kendini göstermeyi sevdiğini ve bu anlamda kendini rahat hissettiğini söyleyen Kassoum Ouattara, "Ben defans oyuncusuyum, genç bir oyuncuyum aynı zamanda. Buraya öğrenmek için geldim. Evet hücum yapmayı, kendimi göstermeyi seviyorum. Bu anlamda kendimi rahat hissediyorum. Ancak öncelikle bir defans oyuncusuyum. Burada da defans özelliklerimi geliştirmek ve daha iyiye gitmek için buradayım. Bunun üzerine çalışacağım" dedi.

Beşiktaş'a geldiği için çok iyi hissettiğini söyleyen Ouattara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada olduğumdan dolayı çok iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarımla ve çalışanlarla iyi bir iletişim kuracağımı anlıyorum. Hazırım, burada olduğum için mutluyum. Çok iyi çalışacağım ve kendimi geliştireceğim."

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ouattara: 40 Bin Taraftar İçin Heyecanlıyım! - Son Dakika

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