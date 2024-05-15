Öz İdil Spor Şırnak Amatör Ligi\'nde Şampiyon Oldu

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Şırnak Amatör Ligi play-off maçlarında rakiplerini yenerek Şampiyon olan Öz İdil Spor, Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselme baraj maçını oynamaya hak kazandı.

Şırnak Amatör Ligi A. Grubunu lider olarak tamamlayıp BAL"a yükselme play-off müsabakalarına yükselen Öz İdil Spor, oynadığı son üç maçı da kazanarak play-off şampiyonu olup BAL'a yükselme baraj maçını oynamaya hak kazandı. Öz İdil Spor, baraj maçında Şırnak Petrol Spor'u yendiği takdirde 2024-2025 futbol sezonunda BAL'da mücadele edecek.

Elde ettikleri hem lig hem de play-off müsabakalarında göstermiş oldukları üstün mücadeleden dolayı sporcularını tek tek kutladığını ifade eden Öz İdil Spor Teknik Direktörü Sait Değer, kulübün uzun soluklu ve bir o kadarda zorlu geçen bir maratonu büyük bir başarı ile tamamladıklarını söyledi. Değer, "İlk günden bu yana hedeflediğimiz BAL'a yükselme, hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmedik ve bunu başarmamız içinde tek bir engel kaldı. İnşallah baraj maçında Şırnak Petrol Sporu da yenerek Öz İdil Sporun ismini BAL fikstürüne altın harflerle yazdıracağız" dedi.

Genç yaşında ikinci şampiyonluğunu kazandığını aktaran Değer, "Bu, kelimelerle anlatılamaz kadar sevindirici bir durum. Takım olarak kısıtlı imkanlara bunu başardık. İdil halkının yıllardır özlemini duyduğu BAL'a yükselmeyi Öz İdil Spor takımı olarak inşallah başaracağız. Daha önceki sezon kapısından döndüğümüz BAL, inşallah bu sezon yükselip İdil halkının da bu özlemine son vereceğiz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK