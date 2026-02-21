Ozan Kabak daha ne yapsın? Attığı gol fayda etmedi

Bundesliga 23. hafta maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ve milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi takım, Ragnar Ache'nin 15. dakikada attığı röveşata golüyle 1-0 öne geçtiği maça ilk 11'de başlayan milli savunma oyuncusu Ozan Kabak, 45. dakikada kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi. Hoffenheim'ın 60. dakikada Andrej Kramaric ile bulduğu gole Köln, 63. dakikada Said El Mala ile karşılık verdi. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Ozan, 22. haftadaki Freiburg müsabakasının ardından Köln filelerini de havalandırarak üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı. Ozan Kabak, Bundesliga'daki gol sayısını 4'e çıkardı.
Bu sonuçla birlikte konuk ekip Hoffenheim'ın puanı 46'ya çıktı. Ev sahibi Köln ise 23. hafta sonunda 24 puana ulaştı.
