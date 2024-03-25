Ozan Kabak\'ın doğum günü Viyana\'da kutlandı

Avusturya ile oynayacağı özel maç için Viyana'ya giden A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı.
Milli futbolcu Ozan Kabak, 24. yaş gününü Avusturya ile oynanacak özel maç için Viyana'da kamp yaptığı otelde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Ozan, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının ilk dilimini Zeki Çelik'in elinden yedi ve daha sonra da tebrikleri kabul etti.
Takımdaki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu belirten savunma oyuncusu, doğum gününü milli takımda kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yarın akşam Avusturya karşısında alınacak galibiyetle daha da mutlu olacağını söyledi. - İSTANBUL
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda Türk sporcular, 30'u altın, 35'i gümüş, 27'si bronz olmak üzere toplamda 92 madalya kazandı. Yüzmede üç dünya rekoru kırıldı ve atletizm ile judo milli takımlarımız dünya şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür edildi.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta son maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-59 yendi. Fenerbahçe Beko, karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayarak üstünlüğünü sürdürdü ve maçı kazandı.
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