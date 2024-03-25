Ozan Kabak\'ın doğum günü Viyana\'da kutlandı

Spor

Avusturya ile oynayacağı özel maç için Viyana'ya giden A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, 24. yaş gününü Avusturya ile oynanacak özel maç için Viyana'da kamp yaptığı otelde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Ozan, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının ilk dilimini Zeki Çelik'in elinden yedi ve daha sonra da tebrikleri kabul etti.

Takımdaki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu belirten savunma oyuncusu, doğum gününü milli takımda kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yarın akşam Avusturya karşısında alınacak galibiyetle daha da mutlu olacağını söyledi. - İSTANBUL