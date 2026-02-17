Ozan Tufan ve eşinden viral olan Recep İvedik videosu - Son Dakika
Ozan Tufan ve eşinden viral olan Recep İvedik videosu

Ozan Tufan ve eşinden viral olan Recep İvedik videosu
17.02.2026 13:55  Güncelleme: 13:57
Ozan Tufan ve eşinden viral olan Recep İvedik videosu
Trabzonsporlu Ozan Tufan'ın eşiyle birlikte yaptığı Recep İvedik taklidi sosyal medyada viral olurken, eğlenceli anlar büyük ilgi gördü.

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, bu kez saha içi performansıyla değil, eşiyle birlikte yaptığı eğlenceli video ile gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu ve eşinin Recep İvedik taklidi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

MİMİKLER VE REPLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin, Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterine ait replikleri ve mimikleri birebir taklit ettiği anlar izleyenleri güldürdü. Özellikle Ozan Tufan'ın jest ve yüz ifadeleri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alırken, taraftarlar da futbolcunun eğlenceli yönüne dair esprili yorumlarda bulundu.

VİDEO VİRAL OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, futbol gündeminin yoğun olduğu bir dönemde yüzleri güldüren içeriklerden biri oldu.

Son Dakika Spor Ozan Tufan ve eşinden viral olan Recep İvedik videosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    para bol gelince işte otla bokla şakayla şukayla zaman geçirmeye çalışıyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:13
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
SON DAKİKA: Ozan Tufan ve eşinden viral olan Recep İvedik videosu - Son Dakika
