Ozan Tufan ve eşinden viral olan Recep İvedik videosu

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, bu kez saha içi performansıyla değil, eşiyle birlikte yaptığı eğlenceli video ile gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu ve eşinin Recep İvedik taklidi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Çiftin, Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterine ait replikleri ve mimikleri birebir taklit ettiği anlar izleyenleri güldürdü. Özellikle Ozan Tufan'ın jest ve yüz ifadeleri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alırken, taraftarlar da futbolcunun eğlenceli yönüne dair esprili yorumlarda bulundu.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, futbol gündeminin yoğun olduğu bir dönemde yüzleri güldüren içeriklerden biri oldu.
