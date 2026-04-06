İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın

06.04.2026 11:17
İslam Memiş, yoğun veri akışı ve jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda sert dalgalanmalar beklerken, yatırımcıları özellikle kısa vadeli işlemlerde temkinli olmaları konusunda uyardı.

Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda bu haftanın en kritik gününü açıklayarak, jeopolitik riskler ve yoğun veri akışı nedeniyle altın, dolar ve petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtti.

PİYASALARDA DALGALI SEYİR BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda altın, gümüş ve döviz fiyatları, artan jeopolitik riskler ve ekonomik veri gündemiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. İslam Memiş, özellikle bu hafta açıklanacak verilerin piyasaların yönünü belirleyeceğini vurguladı. Memiş, haftanın genelinde geniş bant aralığında hareket beklediğini ifade ederken, Çin ve Avrupa’daki resmi tatiller nedeniyle işlem hacimlerinin zaman zaman düşebileceğini söyledi. Ayrıca ABD eski Başkanı Donald Trump’tan gelebilecek açıklamaların da piyasalarda ani fiyat hareketlerine neden olabileceğini dile getirdi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KRİTİK VERİ AKIŞI

Hafta ortasında açıklanacak ekonomik verilerin piyasalar açısından belirleyici olacağına dikkat çekildi. Euro Bölgesi enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının yayımlanması bekleniyor. Haftanın devamında Japonya ve ABD’de açıklanacak ÜFE verilerinin de fiyatlamalar üzerinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

KISA VADELİ İŞLEMLERE TEMKİN UYARISI

Jeopolitik gerilimlerin fiyatlamalar üzerindeki etkisine işaret eden Memiş, kısa vadeli al-sat işlemlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Piyasalarda fırsatlar oluşabileceğini ancak dalgalı seyrin devam ettiğini ifade etti.

BORSA İSTANBUL’DA ÖNEMLİ SEVİYELER

Borsa İstanbul için 12 bin 400 ile 12 bin 900 puan aralığının kritik olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin üzerine çıkılması halinde kademeli alım fırsatlarının oluşabileceğini söyledi.

DOLAR VE ALTIN İÇİN BEKLENTİLER

Dolar/TL kurunun 44,59 seviyesinde olduğunu belirten Memiş, yıl sonuna ilişkin 50 TL beklentisini koruduğunu ifade etti. Ons altının haftaya satıcılı başladığını aktaran Memiş, 4 bin 780 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ve bu seviyenin kırılmasının yön açısından belirleyici olacağını dile getirdi.

GÜMÜŞ VE PETROLDE HAREKETLİLİK

Gümüş fiyatlarının 69–74,5 dolar aralığında dalgalandığını belirten Memiş, 70 dolar altının alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Brent petrol fiyatlarının ise 112,5 dolar seviyesinde haftaya başladığını ve Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı olarak yön bulacağını ifade etti.

JEOPOLİTİK RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Orta Doğu’daki gerilimin piyasalar üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirten Memiş, olası bir ateşkesin petrol fiyatlarında geri çekilmeye, altın ve gümüşte ise yükselişe yol açabileceğini söyledi. Aksi senaryoda ise daha sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kemal Yılmaz Kemal Yılmaz:
    Bu adam iyi konuşuyor da dediğinin çıktığını gören var mı 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
