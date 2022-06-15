Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri bir araya geldi - Son Dakika
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Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri bir araya geldi

15.06.2022 17:17
Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri bir araya geldi

Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya 20 spor kulübünün yöneticisinin yanı sıra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Sekreteri Gökmen Başoğlu ve meclis üyeleri katıldı.

Programda konuşan ASKF Başkanı Önal, geçen sezonun zor olduğunu vurgulayarak, "Birlik beraberliğe çok önem veriyoruz. Süper Amatör Küme için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bizim için bulunmaz bir nimet. Birinci Amatör kümede 52 takımımız var. Bu yıl sahalarımız çok güzeldi. Niğde'de Aksaray'da maç oynatılmazken Kayseri'de sahalarımızda Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün desteğiyle maçlarımızı yaptık. Hacılar bizim için çok kıymetli bir yer. Bizler doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza hizmet. Amatör spor çocuklarımızın geleceği için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakçı ise salgın sürecinin ardından birçok tesisi yeniden yapmaya, bir kısmını da projelendirmeye başladıklarını anımsattı.

Gençleri kazanmak adına ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kabakçı, şunları kaydetti:

"Futbol adına konuştuğumuzda başta Mutlu başkanımızla birlikte şehrin amatör futboluna ne yapacağımızı konuşuyoruz. Belediye başkanlarımızla gençlerimiz için ne yapabiliriz, bunların çabasındayız. Hacılar Spor Salonu projesini başkanımızın önderliğinde bakanlığımızla görüşerek harekete geçirdik ve özellikle yatırımların çok olmadığı bir dönemde belli projeleri harekete geçirerek tadilat ve diğer çalışmalar olmak üzere spor salonumuzda çok kısa sürede Hacılar'da tamamlanacak."

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan da sporun asıl amacının birlik beraberlik duygusunu pekiştirmek olduğunu aktardı.

Sahada rekabetin, saha dışında da birlik ve beraberliğin olduğunu kaydeden Özdoğan, "Sonuçta iyi oynayan kazanır. Amatör sporun sıkıntılarını biliyoruz. Profesyonel dünyanın amatör dünyadan ne kadar uzak olduğunun altını çiziyorsunuz, profesyonel dünyadaki rakamların çok çok az bir yüzdesinin amatörlere aktarılması halinde inanıyorum ki başta milli takımımız olmak üzere Süper Lig ve 1. Lig takımlarının bu kadar ekonomik sıkıntısının olmayacağının altını çiziyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri bir araya geldi
Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri bir araya geldi
Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri bir araya geldi
Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri bir araya geldi
Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri bir araya geldi
Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri bir araya geldi

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de amatör spor kulüpleri yöneticileri bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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