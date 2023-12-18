 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Takımı Şampiyon Oldu

Okul sporları kapsamında düzenlenen Genç A Erkek Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Takımı şampiyon oldu. Final maçında rakibini 73-69 mağlup eden takım, Bölge Şampiyonası için hazırlıklara başladı.

Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Takımı Şampiyon Oldu
18.12.2023 - 15:42,
Abone Ol

Okul sporları kapsamında düzenlenen Genç A Erkek Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Takımı şampiyon oldu.

Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Basketbol Takımı, oynanan final maçında karşılaştığı özel bir koleji 73-69 mağlup ederek şampiyon oldu. Bölge Şampiyonası için hazırlıklara başladıklarını kaydeden Aydın Özel Başak Koleji Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Sertan Kamber, "Doğru planlama ve antrenmanlar ile hak ettiğimiz şampiyonluğu kazandık. Amacımız Türkiye finallerine gitmek ve orada Türkiye derecesi yapmak, bunun için de elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimize ve destek olan okul yönetimimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, basketbol, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika


15:16
Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10
2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08
Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55
Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı
14:54
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı
14:35
İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor
14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti
14:15
Aboubakar, kadro dışı kalınca Beşiktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı Aboubakar, kadro dışı kalınca Beşiktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı

Son Dakika
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08 Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55 Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı
14:35 İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti
14:15 Aboubakar, kadro dışı kalınca Beşiktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı
14:07 Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 15:49:11. #1.11#
SON DAKİKA: Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement