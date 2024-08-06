İmamoğlu'ndan Filenin Sultanları'na "Erdoğan" göndermeli tebrik - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Filenin Sultanları'na "Erdoğan" göndermeli tebrik

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları'nda çeyrek final maçında Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmesini tebrik etti. Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın maçı salonda izlediği ve heyecana ortak olduğu belirtildi. Liderler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla milli takımı kutladı ve yarı finalde başarılar diledi.

06.08.2024 15:33
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Filenin Sultanları'nın Çin ile karşılaşmasını yerinden izleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, maç sonrası paylaştığı galibiyet tebriği dikkat çekti. İmamoğlu'nun, "Ayağımız uğurlu geldi" sözleri EURO 2024 kapsamında gittiği Hollanda maçında Türkiye'nin mağlup olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme olarak yorumlandı.

TEBRİK MESAJINDA MANİDAR SÖZLER

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek final maçında Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş maçı salonda izledi, heyecana ortak oldu.

Liderler, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı için ayrı ayrı tebrik mesajları yayınladı. Ancak onlar arasından en çok dikkat çeken paylaşım İmamoğlu'nun oldu. İmamoğlu, "Yürüyoruz şampiyonluğa. Ayağımız uğurlu geldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları'nın yarı finale çıktığı karşılaşmayı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile birlikte izledik" dedi.

İmamoğlu'nun bu paylaşımı EURO 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği Hollanda maçında Türkiye'nin mağlup olması nedeniyle Erdoğan'a gönderme olarak yorumlandı.

AKILLARA ENGİNYURT'UN SÖZLERİ GELDİ

Ay yıldızlı takımın aldığı bu mağlubiyetin öncesinde Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum, maça gitmesin. Onun gittiği her maçı kaybediyoruz." demişti.

Hollanda'nın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra Enginyurt sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, "Ben dedim gitme diye" sözlerini kullanmıştı.

İmamoğlu\'ndan Filenin Sultanları\'na "Erdoğan" göndermeli tebrik
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor İmamoğlu'ndan Filenin Sultanları'na 'Erdoğan' göndermeli tebrik - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ali Kublay: Kimin parasıyla gittilerki maç seyretmeye 18 43 Yanıtla
  • KADİR TOK: Gezmeye alışıksınız siz 8 37 Yanıtla
  • Bir garip Ulema: Kameralara oynama eko. Babanı ne çabuk unuttun. Su sızmıyordu aranızdan. 17 14 Yanıtla
    Ali Kublay: HDP li dostlarını köye goturmemiski maca 0 0
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