Özel sporcular, atletizmde kıyasıya yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Özel sporcular, atletizmde kıyasıya yarıştı

22.04.2022 13:59
Özel sporcular, atletizmde kıyasıya yarıştı

Çankırı'da Kulüpler ve Okullar Arası Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Çankırı'da Kulüpler ve Okullar Arası Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara katılan sporcular, madalya kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Çankırı'da Kulüpler ve Okullar Arası Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara katılan sporcular, madalya kazanmak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren sporcular madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Ekrem Şahin ve Çankırı Şehit Ömer Faruk Biçer Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mürsel Akkaya'nın elinden aldı. Müsabakalar örnek görüntülere de sahne oldu. Aşil tendonu kopması yaşamasına rağmen öğrencilerini yalnız bırakmayan Beden Eğitimi Öğretmeni Faruk Dilber'in vefakar davranışı veliler ve sporcular tarafından büyük alkış aldı.

Özel Sporcular İl Temsilcisi Engin Orbay müsabakalara ilişkin konuşmasında, "Müsabakalarımızı neşeli ve mutlu bir şekilde tamamladık. Sporcularımız coşkulu bir şekilde yarıştı. Tek başlarına bir şeyler yapmanın ve başarabilmenin sevincini yaşadılar. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANKIRI

Özel sporcular, atletizmde kıyasıya yarıştı
Özel sporcular, atletizmde kıyasıya yarıştı
Özel sporcular, atletizmde kıyasıya yarıştı
Özel sporcular, atletizmde kıyasıya yarıştı

YORUMLAR
500
İtalya'da enerji krizi önlemi: Okullar ve kamu binalarında klimalar 25 derecenin altına ayarlanamayacak İtalya'da enerji krizi önlemi: Okullar ve kamu binalarında klimalar 25 derecenin altına ayarlanamayacak Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği Yarışları tamamlandı Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği Yarışları tamamlandı

Ekrem Şahin, Atletizm, okullar, Çankırı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özel sporcular, atletizmde kıyasıya yarıştı - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
13:52 Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldüren caninin savunması pes dedirtti: Barışma isteğimi reddetti
13:47 Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı! Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:10:00. #1.12#
SON DAKİKA: Özel sporcular, atletizmde kıyasıya yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement