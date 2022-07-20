Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

Polonya'nın Krakow şehrinde devam eden Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda mücadele eden Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Fransa'yı 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı.

Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda bugün yapılan Para Masa Tenisi müsabakalarında ülkemizi temsil eden Milli sporcular Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk'ten oluşan Para Masa Tenisi Milli Takımı, final müsabakasında Fransayı 3-0 yenerek tarihinde bir ilki başardı.