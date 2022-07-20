Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

20.07.2022 14:59
Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

Polonya'nın Krakow şehrinde devam eden Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda mücadele eden Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Fransa'yı 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı.

Polonya'nın Krakow şehrinde devam eden Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda mücadele eden Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Fransa'yı 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı.

Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda bugün yapılan Para Masa Tenisi müsabakalarında ülkemizi temsil eden Milli sporcular Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk'ten oluşan Para Masa Tenisi Milli Takımı, final müsabakasında Fransayı 3-0 yenerek tarihinde bir ilki başardı.

B Grubunda mücadele eden Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, grup müsabakalarında İtalya'yı 3-0  ve Fransa'yı 3-1 yenerek grubunu lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Milliler Yarı Finalde A Grubunun ikincisi Portekiz ile karşılaşıp 3-0 yenerek finale yükseldi.Finalde ise Grubunda 3-1 yendiği Fransa ile karşılaşan Türkiye Kadın Milli Takımı tarihinde bir ilki başararak Avrupa Yaz Oyunları Şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.Erkekler Takım müsabakasında ise Utku Caberoğlu, Bronz Madalya kazanarak Erkekler kategorisinde ilk madalyayı kazanmış oldu.Bu sonuçlar ile Türkiye oyunlarda, 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya kazanmış oldu.FEDERASYON BAŞKANI BİROL AYDIN: ÖZEL SPORCULARIMIZ TARİH YAZIYORAvrupa Oyunları'nı Polonya'da takip eden TOSSFED Başkanı Birol Aydın, "Özel Sporcularımız Avrupa'da tarih yazıyor. Federasyonumuz, Down, Otizm ve mental çocuklara 15 branşta spor faaliyeti yaptırarak, onların sporla hayata tutunmalarını sağlıyor. 81 ilde 730 Spor Kulübünde yüzbinlerce özel çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda Para Yüzme branşında kazandığımız 4 gümüş ve 6 bronz madalyanın yanına şimdi Para Masa Tenisi Milli Takımımız altın madalya eklemiş oldu. Mutluyuz, gururluyuz, İstiklal Marşımızı okutup, Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı en üstte göklere çektiren Özel Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Para Masa Tenisi  Milli Takımımız ile hedefimiz olan 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na emin adımlarla ilerliyoruz. Teknik kurullarımız ile hazırlamış olduğumuz planlar doğrultusunda azim ve istek ile daha çok çalışıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz. Türkiye'nin Parlayan Yıldızı olan Özel Sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar. Şunu belirtmek isterim ki bu başarıların ve alınan madalyaların arkasında çok çalışma, özel sporcular ailemizin duaları, maddi ve manevi desteği olan sponsorlarımız var" şeklinde konuştu.Polonya'da devam eden Avrupa Yaz Oyunları 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak müsabakalar ve Kapanış Töreni ile sona erecek.

YORUMLAR
500
SPOR Erkek Goalball Milli Takımı, Ankara Cup'ta şampiyon oldu SPOR Erkek Goalball Milli Takımı, Ankara Cup'ta şampiyon oldu Son dakika haberi | Otizimli Özel Sporcular Avrupa Yaz Oyunlarında 5 madalya kazandı Son dakika haberi | Otizimli Özel Sporcular Avrupa Yaz Oyunlarında 5 madalya kazandı
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:23 Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı! Alevlerin arasına dalan araç sahibi canını hiçe sayarak otomobili durdurdu
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
14:59 Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
11:16 Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
15:36 Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:30:18. #1.12#
SON DAKİKA: Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement