Tunus Grand Prix'sinde özel sporculardan 4 madalya

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Atletizm Milli Takımı, Tunus'da düzenlenen IPC Tunus Grand Prix Para Atletizm Turnuvası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandılar.

2024 Paris Paralimpik Oyunları hazırlık turnuvasında ülkemizi temsil eden Fatma Damla Altın, uzun atlamada 5,57 Metre atlayarak Türkiye rekorunu kırdı ve altın madalya kazandı. Mihriban Korkmaz ise gülle atmada 12,40 metrelik derecesi ile ülkemize ikinci altın madalyayı kazandıran isim oldu. Uzun atlamada Ersa Bayrak, 5,19 metre ile hümüş madalya, Eda Yıldırım ise gülle atmada, 11,99 metre ile gümüş Madalya kazanan sporcular oldu.

Turnuva sonrası bir açıklama yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın , "Şükürler olsunki özel sporcularımız madalyalar ile dönüyorlar" dedi.

2012 yılından bu yana yapmış olduğumuz planlamalar, yatırımların sonuçlarını alıyoruz diyen başkan Aydın, "Türkiye'nin Parlayan, dünyanın yükselen yıldızı olan özel sporcularımız ile gurur duyuyorum. 20-25 Haziran'da Çekya'da 43 madalya kazandık, iki dünya rekoru kırdık. Bugün de Tunus'da sona eren Grand Prix turnuvasında 2 altın, 2 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandık. Özel sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelelerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.