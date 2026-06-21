Özge Gündağ, Dünya Kupası Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Özge Gündağ, Dünya Kupası Şampiyonu Oldu

Özge Gündağ, Dünya Kupası Şampiyonu Oldu
21.06.2026 11:37
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Eskişehirli 15 yaşındaki kick boksçu Özge Gündağ, iki branşta Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Eskişehir'de 5 yıldır kick boks yapan 15 yaşındaki Özge Gündağ, günde 3 antrenman yaparak hazırlandığı turnuvada rakiplerini ilk rauntlarda mağlup ederek iki farklı branşta Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz yıllarda elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından uluslararası arenada da adından söz ettiren 15 yaşındaki yetenekli kick boksçu Özge Gündağ, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Son katıldığı turnuvada 'Light Contact' ve 'Kick Light' branşlarında mücadele eden genç sporcu, rakiplerine şans tanımayarak her iki kategoride de Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Başarıya giden yolda yoğun bir disiplinle çalıştığını belirten Gündağ, günde 3 saatini antrenmanlara ayırdığını vurguladı. Genç yeteneğin şimdiki en büyük hayali ise milli formayı giyerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek.

"Hedefim milli takıma seçilip İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya duyurmak"

Elde ettiği şampiyonlukların arkasındaki zorlu süreci anlatan 15 yaşındaki Özge Gündağ, "Geçen sene Türkiye ikinciliğim ve Türkiye şampiyonluğum var. Ayrıca daha önceden bir Dünya Kupası şampiyonluğum bulunuyordu. Bu sene ise iki tane Dünya Kupası şampiyonluğum ve bir tane Türkiye şampiyonluğum var. Beş senedir bu sporla uğraşıyorum. Maçlara hazırlanırken günde 3 saat antrenman yaptım; okuldan önce bir, okuldan sonra iki antrenman olmak üzere. Antrenörümle beraber lapa ve torba çalışmaları yaparak hazırlandık. İki sene boyunca ağırlıklı antrenman yapıyorum, diğer seneler genellikle günde bir antrenman yapıyordum. Benim hedefim milli takıma seçilip İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya duyurmak" ifadelerini kullandı.

Furkan Altınok: "Bütün rakiplerini ilk rauntta yenerek bitirdi"

Sporcusunun gösterdiği üstün başarıdan dolayı gururlu olduklarını dile getiren antrenör Furkan Altınok ise, planlı ve özverili çalışmanın meyvelerini topladıklarını belirtti. Altınok, "Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Kupası şampiyonlukları kazandık. En son gittiğimiz maçta Özge'yi kick boksta 'Light Contact' ve 'Kick Light' olmak üzere çift branşta soktum. İkisinde de şampiyon olarak iki tane Dünya Kupası şampiyonluğu elde ettik ve büyük bir sevinçle geri döndük. Dünya Kupası'nda ortalama bir sporcu 5 maç yapıyor. Biz her iki branşta da bu kadar maç yaparak Özge'yi gerçekten çok iyi hazırladık. Teknik ve kondisyon olarak; sabah 6'da antrenmana geliyor, antrenman yapıyor, okula gidiyor, okuldan gelip tekrar antrenman yapıyordu ve bunun ekmeğini de yedi. Bütün rakiplerini ilk rauntta yenerek bitirdi. İkinci raunda uzayan maç pek olmadı, sadece bir iki kişi oldu. Bunun dışında emeğimizin karşılığını aldık. Şimdiki hedefimiz güzelce hazırlanıp her sporcumuzu milli takıma göndererek dünya ve Avrupa şampiyonalarında yarıştırmak" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kick Boks, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özge Gündağ, Dünya Kupası Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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