Milli Sporcu Özlem Becerek, Avrupa Atmalar Kupası'nda Şampiyon Oldu

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Milli sporcu Özlem Becerek, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı kadınlar disk atma branşında Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı sporcu, 23 yaş altı kategorisi disk atma branşında altın madalya kazandı.

Özlem Becerek ikinci atışında elde ettiği 55.07'lik derecesi ile 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğunu elde etti.