Özlem Çerçioğlu Aydınspor\'un Şampiyonluk Kupası Törenine Katılacak

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınspor'un Çine Madranspor ile oynayacağı ve şampiyonluk kupasını kaldıracağı maça katılacağını açıkladı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı ekibe şampiyonluk kupasını Çerçioğlu takdim edecek.

Aydın Süper Amatör Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmeyi garantileyen Aydınspor, sezonun son maçına çıkıyor. Siyah beyazlı ekip, 21 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Aydın 1 Nolu Yan Saha'da Çine Madranspor'u konuk edecek. Maçın ardından kupa töreni düzenlenecek. Maç öncesi Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ise yaptığı çağrıda, şampiyonluk kupasını Özlem Çerçioğlu'nun elinden almak istediklerini belirtmişti. Özlüer, "Topuklu Efe'miz Sayın Özlem Çerçioğlu'nun kupayı takdim etmesi bizler için büyük bir onur olur" demişti. Bu çağrıya olumlu yanıt veren Çerçioğlu, hem maça katılacağını açıkladı.

"Bu sevince herkesi ortak olmaya davet ediyoruz"

Aydınspor'un başarısını kutlayan Başkan Özlem Çerçioğlu, "Şehrimizin takımı güzel bir başarı elde etti. Pazar günü maça gideceğim. Bütün Aydın halkını da bu sevince ortak olmaya, maça bekliyoruz. İlimizdeki tüm takımlar bizim için kıymetlidir, her birinin başarısı bizleri gururlandırır" ifadelerini kullandı. - AYDIN