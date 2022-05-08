Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

08.05.2022 20:31
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz yaptığı açıklamada oyuncularını kutlayarak, "İkinci galibiyetimizi Göztepe'den sonra Malatya'da aldık. İyi oynadık, çok pozisyona girdik, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan burada kazanmaktı. Dolayısıyla oyuncularımı tebrik ederim. Bu durumda olmamızın en büyük sebebi sezon başındaki ilk 7 haftada alınan 1 puan. İşte son 7 haftada aldığımız 13 puan. Bu bazı şeyleri belirliyor ama her şeye rağmen oyuncularım önümüzdeki maça da hazırlanıp inşallah kazanma adına bir adım daha atacak" dedi.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan da Avrupa'nın en yaşlı liginde en genç oyuncularla oynadıklarını kaydederek, "Maçın bütün özeti bu. Bizim yaş ortalamamız 19.9, çocuklara da haksızlık yapmak istemiyorum. 2-0 geriye düştük, sonra oyuncu değişikliğine gittik. Karim oyuna girdikten sonra oyunun şekli değişti, 2-1'den sonra beraberlik olabilirdi ama olmadı. Sonra 3'üncü gol geldi. Onlar 3 önemli oyuncusunu oyuna dahil etti. Biz de çocuklara kaldık işin gerçeği bu. Ben geldikten sonra 11 oyuncu gitmiş, tabi altyapıyı seviyoruz, genç oyuncular. Onlara da haksızlık olmasın, çok hazır olmadıkları bir arenada oynadılar, buna rağmen mücadele ettiler, hepsine teşekkür ediyorum. Geçen hafta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çağırdı, yaklaşık 45 dakika görüştük. Takımın geleceği hakkında nasıl kurtarırız, nasıl şekillendiririz konularını konuştuk. Şu lüksümüz yok. Dicko gitsin, Campi gitsin, Tetteh gitsin, Donsah gitsin... O zaman bu takıma kilit vurulur, bu kadar basit. Bunları görmek istemiyorsak bir an önce önlem almak lazım. Bizim dersimiz devam ediyor, mücadele ediyoruz. Bugün iki düşen takımın mücadelesi vardı. Biz 11 oyuncu kaybetmiştik, onlar aynı takımla geldi. Kalite farkı sonucu belirledi diyebiliriz. Bugün oynamayan Mustafa Eskihellaç ile Dicko'nun kadroda olmasından benim de haberim yoktu. Başkanla görüşmüşler, öyle bir karar alındığından benim de teknik direktör olarak haberim yoktu. Dicko parasal durumdan dolayı oynamadı, en azından bir maaş yatarsa oynayabileceğini söyledi" diye konuştu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 1-3 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 1-3

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Rizespor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Kadınlar tuvaletinin kapısının altına kamera yerleştiren sapık tutuklandı
20:13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz
20:09 Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
20:04 TÜGVA binası önüne el yapımı bomba bırakan terörist tutuklandı
20:01 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
20:00 Temel Karamollaoğlu sığınmacılarla ilgili yaşanan tartışmalar hakkında konuştu: Nefret dolu söylemlerden vazgeçilmeli
19:52 Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu
19:31 G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:18 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 20:46:06. #1.13#
SON DAKİKA: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement