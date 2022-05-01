Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika
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Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

01.05.2022 19:03

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, kazanamama dinamiğini kırdıkları bir maçtan galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, kazanamama dinamiğini kırdıkları bir maçtan galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini zor bir maçın beklediğini iyi bildiklerini vurguladı.

Rakiplerinin ligdeki konumunun belli olduğunu dile getiren Mateos, "Zorlandık ama negatif giden kazanamama dinamiğini kırdığımız için de mutluyum." dedi.

Bugün takım arkadaşlarının sahada ellerinden geleni yaptığına dikkati çeken Mateos, "Diğer maçlarda çok net gol fırsatları yaratamamıştık ama bugün bunları yaratabildik. Her ne kadar top kaleye girmek istemese de bir şekilde buradan galibiyetle ayrılıyoruz ve bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.

Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos
Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos
Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos
Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

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Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Cihat Arslan Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Cihat Arslan Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika
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