Özvatan Belediyespor'un golcüsü Emrecan Tepedaş, çifte sevinç yaşıyor. Emrecan, Palasspor maçında attığı golü de doğacak olan çocuğuna ve eşine armağan etti.
2023-2024 futbol sezonu Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Amatör Küme'ye yükselen Özvatan Belediyespor'un en golcü oyuncusu Emrecan Tepedaş, attığı 33 golle ligin gol kralı oldu. Özvatan Belediyespor, 2023-2024 sezonunu hem şampiyon olarak tamamladı hem de gol kralı çıkardı. Takımın tecrübeli isimlerinden Emrecan Tepedaş, 16 maçta attığı 33 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayarak çifte mutluluk yaşadı. Golcü oyuncu, sezon başından sezon sonuna kadar hem oynadığı futbol hem attığı birbirinden şık goller hem de asistleri ile Özvatan Belediyespor'un şampiyon olmasında en büyük pay sahibi oldu. Emrecan Tepedaş, takımının attığı 59 golün 33'üne imzasını attı.
Tecrübeli golcü oyuncu Emrecan Tepedaş, 2021-2022 sezonunda Gaziosmanpaşaspor formasıyla 32 gol atarken, bu sezon Özvatan Belediyespor forması ile 33 gole imza atarak kendi rekorunu kırdı. - KAYSERİ
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