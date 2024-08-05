Özvatan\'da düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Spor

Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Belediyesi tarafından veteran takımların yer aldığı 4'lü futbol turnuvası düzenlendi. Şampiyonluk kupasını Kayseri Masterler kazandı.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi. Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvaya Kayseri Masterler, Özvatan Masterler, Büyük Toraman Masterler ve Felahiye Masterler takımı katıldı. 25'er dakikadan çift devre ve tek maç eleme sistemine göre oynanan ilk maçlarda Özvatan Masterler, rakibi Büyük Toraman Masterler takımını eledi. Normal süresi 1-1 biten maçın seri penaltı atışları bölümünde 4-2 üstünlük sağlayan Özvatan ekibi, finale yükseldi. Bir diğer müsabakada Kayseri Masterler, rakibi Felahiye Masterler'i 7-1 mağlup ederek ikinci finalist oldu.

Final maçında Kayseri Masterler ile Özvatan Masterler karşı karşıya geldi. Mavi Siyahlılar, etkili oynadığı maçta 6-1 galip gelerek kupanın sahibi oldu. Müsabakalar sonrasında takımlara kupaları takdim edildi. - KAYSERİ